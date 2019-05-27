Doğancı’yla devam – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Doğancı’yla devam

Doğancı’yla devam

Doğancı’yla devam

geçtiğimiz sezon 'nde takımı 6. sıraya taşıyan başantrenör ile nikah tazeledi.

geçtiğimiz sezon 'nde takımı 6. sıraya taşıyan başantrenör ile nikah tazeledi. Gelecek sezon 'ta boy gösterecek takımın hocası Doğancı, "Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedeflere yürüyen 'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.

  1. 27.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğancı’yla devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN