Doğancı’yla devam
Türk Hava Yolları geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'nde takımı 6. sıraya taşıyan başantrenör Mustafa Suphi Doğancı ile nikah tazeledi.
Türk Hava Yolları geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'nde takımı 6. sıraya taşıyan başantrenör Mustafa Suphi Doğancı ile nikah tazeledi. Gelecek sezon Challenge Cup'ta boy gösterecek takımın hocası Doğancı, "Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedeflere yürüyen THY'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.
- 27.5.2019
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Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Toplam 2
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