Bihter Aydın BŞB’de

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın BŞB, geçen sezon Çanakkale Belediye'de forma giyen Bihter Dumanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray altyapısında yetişen 24 yaşındaki libero, 2013-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Ardından Beşiktaş'a kiralanan 175 cm boyundaki başarılı oyuncu, geçen sezon ise Çanakkale Belediye'de kiralık olarak forma giymişti.