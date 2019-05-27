Bihter Aydın BŞB’de
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın BŞB, geçen sezon Çanakkale Belediye'de forma giyen Bihter Dumanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın BŞB, geçen sezon Çanakkale Belediye'de forma giyen Bihter Dumanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray altyapısında yetişen 24 yaşındaki libero, 2013-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Ardından Beşiktaş'a kiralanan 175 cm boyundaki başarılı oyuncu, geçen sezon ise Çanakkale Belediye'de kiralık olarak forma giymişti.
- 27.5.2019
-
Volkan Demirel ile son kez
Toplam 1
Yorum
NİHAYET bahar temizliği başlasın
-
Ünal Karaman ile ak sezon
Toplam 1
Yorum
aliuttu Sezonun en iyi teknik direktörü ünal hocadır.
-
Valbuena Fenerbahçe'ye alkışlarla veda etti!
Toplam 1
Yorum
Recep Valbuena inşallah bu haber doğru değildir biz seni seviyoruz gitme...
Bihter Aydın BŞB’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.