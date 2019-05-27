Bihter Aydın BŞB’de – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Bihter Aydın ’de

Bihter Aydın BŞB’de

ekiplerinden Aydın , geçen sezon 'de forma giyen ile prensip anlaşmasına vardı.

ekiplerinden Aydın , geçen sezon 'de forma giyen ile prensip anlaşmasına vardı. altyapısında yetişen 24 yaşındaki libero, 2013-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Ardından 'a kiralanan 175 cm boyundaki başarılı oyuncu, geçen sezon ise Belediye'de kiralık olarak forma giymişti.

  1. 27.5.2019
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