Vakıfbank hayalimdi
26 Mayıs 2019, Pazar
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hayalimdi

Vakıfbank hayalimdi

Sarı-siyahlı takımın yeni transferi , “Büyük tarihi olan güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde çok mutlu oldum. ’ta oynamak hayalimdi” dedi.

Sultanlar Ligi şampiyonu 'ın, İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'den ettiği , hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını aktaran Haak, "VakıfBank büyük tarihi olan güçlü bir kulüp. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Burada oynamak benim hayalimdi. Benim için bir hayal gerçekleşti. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Harika bir antrenörle çalışacak ve harika bir takımla oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. 19 yaşındaki voleybolcu, 'İsveç Kraliçesi' lakabını ise, "Gerçekten bir fikrim yok, 'da birden bunu demeye başladılar. Tabi, bana 'Kuzeyin Kraliçesi' de diyebilirsiniz, o da olur" ifadeleriyle yorumladı.
  1. 26.5.2019
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