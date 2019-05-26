Ahmet’te işlem tamam – Fotomaç – 26 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ahmet’te işlem tamam

Ahmet’te işlem tamam

'nin son şampiyonu , iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.

'nin son şampiyonu , iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki liberosu Ahmet Karataş'la yola devam etme kararı aldı. 2015-17 yılları arasında Arkas'ta forma giydikten sonra F.Bahçe'ye olan Ahmet, aynı sezonda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Bu sezon da Kupa Voley ve Efeler Ligi şampiyonluğunu tadan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda milli takım formasını da giyiyor.

  1. 26.5.2019
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