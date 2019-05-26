Ahmet’te işlem tamam

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki liberosu Ahmet Karataş'la yola devam etme kararı aldı. 2015-17 yılları arasında Arkas'ta forma giydikten sonra F.Bahçe'ye transfer olan Ahmet, aynı sezonda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Bu sezon da Kupa Voley ve Efeler Ligi şampiyonluğunu tadan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda milli takım formasını da giyiyor.