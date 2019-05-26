Ahmet’te işlem tamam
Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.
Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki liberosu Ahmet Karataş'la yola devam etme kararı aldı. 2015-17 yılları arasında Arkas'ta forma giydikten sonra F.Bahçe'ye transfer olan Ahmet, aynı sezonda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Bu sezon da Kupa Voley ve Efeler Ligi şampiyonluğunu tadan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda milli takım formasını da giyiyor.
- 26.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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