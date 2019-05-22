Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. A Bayan Milli Takım, Sırbistan etabındaki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 21.00’da Hollanda ile karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorlarla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
A Bayan Milli Takım, Sırbistan etabındaki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 21.00'da Hollanda ile karşılaşacak.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
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Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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