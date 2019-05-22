Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı

Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı

2019 ’nde mücadele eden A Bayan ilk maçında 'yi 3-0 mağlup etti. A Takım, etabındaki ikinci maçında bugün saati ile 21.00’da ile karşılaşacak.

2019 'nde mücadele eden A Bayan , etabındaki ilk maçında ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorlarla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

A Takım, Sırbistan etabındaki ikinci maçında bugün saati ile 21.00'da ile karşılaşacak.
  1. 23.05.2019
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