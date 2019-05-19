Sultanlar 5’inci oldu – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Sultanlar 5’inci oldu

Sultanlar 5’inci oldu
Kadın A Milli Takımı, 'nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası'nda 5./6.'lık klasman maçında 'i 3-1 yendi. 1 saat 31 dakika süren mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden filenin sultanları, turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.
  1. 19.5.2019
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