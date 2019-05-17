Eczacıbaşı VitrA'dan teknik kadroya takviye
17 Mayıs 2019, Cuma
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'dan teknik kadroya takviye

Eczacıbaşı VitrA'dan teknik kadroya takviye

takımlarından , antrenör 'u teknik kadroya dahil etti

takımlarından Voleybol Takımı, antrenör 'u teknik kadroya kattı.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, teknik ekibe tecrübeli antrenör Alper Erdoğuş'un dahil edildiği bildirildi.

Yardımcı antrenör olarak takımda görev alacak Erdoğuş, kulüp takımlarıyla birçok başarı yaşadı. Daha önce 7 sezon Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde çalışan Alper Erdoğuş, 2004-2007 yılları arasında yine baş antrenör Marco Motta ile birlikte ekipte yer almıştı. Bunun yanı sıra Erdoğuş; Altınyurt, Galatasaray, Yeşilyurt, Karşıyaka, , ve Sarıyer takımlarında da görev aldı.

Daha önce Eczacıbaşı VitrA ile 5 lig şampiyonluğu, birer sevinci ile Top Teams Kupası üçüncülüğü yaşayan turuncu- beyazlıların yeni antrenörü, aynı zamanda milli takımlarla da önemli başarılara imza attı. Milli takımda 2003 ikinciliği, Şampiyonası üçüncülüğü, 2011 üçüncülüğü ve 2011 Avrupa Yıldız Kızlar Şampiyonası birinciliği kazanan Erdoğuş, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılan A ekibinde de yer aldı.

  1. 17.05.2019
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