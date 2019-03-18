Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final

Opet'te hedef yarı final

Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final

Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, ikinci maçında yarın temsilcisi 'yi ağırlayacak.

Opet Kadın Voleybol Takımı, rövanş maçında yarın temsilcisi 'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Rakibini ilk maçta 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa yarı finale yükselecek. Fenerbahçe Opet, 2 set aldığı takdirde yarı finale adını yazdırmayı yine başaracak. Savino Del Bene'nin 3-0 veya 3-1'lik galibiyeti halinde ise yarı finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak.

Fenerbahçe Opet tur atlaması durumunda, Eczacıbaşı VitrA-Imoco Volley eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarın ağırlayacağı İtalyan rakibi karşısında avantajlı durumda.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 11:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Opet'te hedef yarı final haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN