Arkasspor'dan erken veda
16 Mart 2019, Cumartesi
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'dan erken veda

'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley maçında 'ye 3-1 mağlup olan , kupaya erken veda etti.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet yüzü göremeden elenen temsilcisi kupada da umduğunu bulamadı. İki kulvarda havlu atan mavi-beyazlılar, şampiyonluk ve kupa hedefine 'nde ulaşmaya çalışacak. , Efeler Ligi Play-Off çeyrek finalde ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor rakibiyle 30 Mart'ta deplasmanda, 2 Nisan'da evinde kozlarını paylaşacak.

  1. 16.03.2019
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