Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
15 Mart 2019, Cuma
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Voleybol: AXA

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

, 'yu 3-2 yenerek ilk yarı finalist oldu.

, kupada yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, Kadir Girente

: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, , Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18

Süre: 154 dakika (31,35,28,31,29)

  1. 15.03.2019
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