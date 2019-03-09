Ziraat Bankası evinde güldü
09 Mart 2019, Cumartesi
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evinde güldü

Ziraat Bankası evinde güldü

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında , 'u 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin)

: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)

Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10

Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)

  1. 09.03.2019
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