Ziraat Bankası evinde güldü
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF
Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin)
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)
Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10
Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)
- 09.03.2019
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
- A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Ziraat Bankası evinde güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.