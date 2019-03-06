VakıfBank Çanakkale Belediyospor'u 3-0 yendi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla VakıfBank oynadığı 22 karşılaşmadan 21. galibiyetini elde etmiş oldu. Çanakkale Belediyespor ise 19.mağlubiyetini aldı. Çanakkale ekibinin ligde 3 galibiyeti bulunuyor.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Setler: 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 76 dakika (25, 26, 25)