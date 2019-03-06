VakıfBank Çanakkale Belediyospor'u 3-0 yendi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla VakıfBank oynadığı 22 karşılaşmadan 21. galibiyetini elde etmiş oldu. Çanakkale Belediyespor ise 19.mağlubiyetini aldı. Çanakkale ekibinin ligde 3 galibiyeti bulunuyor.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)
Setler: 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 76 dakika (25, 26, 25)
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
VakıfBank Çanakkale Belediyospor'u 3-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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