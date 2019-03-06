Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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finalde

Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde

2019 CEV ’nda tarihinde ilk kez mücadele eden yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Slovenya ekibi Volley’i evinde çıktığı rövanş maçında da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

2019 CEV 'nda tarihinde ilk kez mücadele eden yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Slovenya ekibi Volley'i evinde çıktığı rövanş maçında da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Sezon başında 'un yarışmacı haklarını satın alarak Avrupa macerasına başlayan Aydın ekibi ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza attı. Turu geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor finalde Volero Le Cannet () - Saugella Monza () eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Aydın Spor Salonu'nda oynanan ve 102 dakika süren müsabakanın ilk setini 25-14 alarak 1-0 öne geçen Aydın temsilcisi ikinci seti 25-20 kaybedince skor 1-1'e geldi. Çekişmeli geçen üçüncü sette 25-22'lik üstünlük kurarak yeniden öne geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-19 kazanarak 3-1'lik skorla rakibini kupanın dışına itti. Aydınlı voleybolcular maçtan sonra finale yükselme sevincini salonu dolduran seyircileriyle doyasıya paylaştı.

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Mirko Jankovic (xx) (), Florin Dimachi (xx) (Romanya)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gözde (xxx), Duygu (xxx), Nikolova (xxx), Jineiry Martinez (xxx), Gonzalez (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Erçe (xxx), Seda (xx), Ceyda (xx), Darya (xx), Sedef (xx)
GEN-I VOLLEY: Kovacic (xx), Lipicer (xx), Grudina (xx), Peric (xx), Scuka (xx), Velikonja (xx), Zampedri (x), Zbicajnik (x), Lucas (x), Blazic (x), Ferlinc (x)
SETLER: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19
SÜRE: 102 dakika (22, 28, 27, 25)

  1. 06.03.2019
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