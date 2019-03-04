Galatasaray, Avrupa'da final peşinde
04 Mart 2019, Pazartesi
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, Avrupa'da final peşinde

Galatasaray, Avrupa'da final peşinde

Erkek Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın temsilcisi 'ı konuk edecek.


Burhan Felek Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında 'da oynanan yarı finalin ilk maçını kazanmıştı.

, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.

  1. 04.03.2019
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