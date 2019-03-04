Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
04 Mart 2019, Pazartesi
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Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

Kastamonu’nun Cide İlçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede 1.’si düzenlenen 8 takım katıldı. Final maçında ise şampiyon oldu.

Cide Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 4'şer takımlı 2 grup olarak A Grubunda , Atatürk İlkokulu, Cide İmam Hatip Lisesi ve Müftülükspor yer aldı. B Grubu ise, Tarımspor, Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu, Cide'nin İmamları ve 'ndan oluştu.

Grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz eşleşme ile karşı karşıya geldiler. Cumhuriyet İlkokulunu 3-1 yenen Tarımspor ilk finalist oldu. 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu ikinci finalist oldu. Üçüncülük maçında Atatürk İlkokulunu 3-0 yenen Cumhuriyet İlkokulu Turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Final maçında Tarımspor'u 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu şampiyon oldu.

Turnuvanın final maçını izleyen ve derece alan takımlara kupalarını takdim eden Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, ilçede bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi. Final maçının ardından , şampiyon olan takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti.

  1. 04.03.2019
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