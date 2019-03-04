Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
Kastamonu’nun Cide İlçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede 1.’si düzenlenen Voleybol Turnuvasına 8 takım katıldı. Final maçında ise Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu şampiyon oldu.
Cide Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 4'şer takımlı 2 grup olarak A Grubunda Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Cide İmam Hatip Lisesi ve Müftülükspor yer aldı. B Grubu ise, Tarımspor, Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu, Cide'nin İmamları ve Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu'ndan oluştu.
Grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz eşleşme ile karşı karşıya geldiler. Cumhuriyet İlkokulunu 3-1 yenen Tarımspor ilk finalist oldu. Atatürk İlkokulunu 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu ikinci finalist oldu. Üçüncülük maçında Atatürk İlkokulunu 3-0 yenen Cumhuriyet İlkokulu Turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Final maçında Tarımspor'u 3-0 yenen Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu şampiyon oldu.
Turnuvanın final maçını izleyen ve derece alan takımlara kupalarını takdim eden Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, ilçede bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi. Final maçının ardından Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, şampiyon olan takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti.
- 04.03.2019
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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