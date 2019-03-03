Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
EFELER LİGİ
Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-2
Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 1-3
Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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