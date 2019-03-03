Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
03 Mart 2019, Pazar
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

EFELER LİGİ

Halkbank-Tokat : 3-2

Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI : 3-1

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3

Belediyespor-Beşiktaş: 1-3

Opet-Karayolları: 3-0

  1. 03.03.2019
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