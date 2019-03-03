Beylikdüzü'nden net galibiyet
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız)
Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15
Süre: 106 dakika (29, 33, 22, 22)
- 03.03.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beylikdüzü'nden net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.