Beylikdüzü'nden net galibiyet
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Beylikdüzü'nden net galibiyet

Beylikdüzü'nden net galibiyet

Beylikdüzü'nden net galibiyet

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında , 'u 3-1 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)

: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız)

Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15

Süre: 106 dakika (29, 33, 22, 22)

  1. 03.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beylikdüzü'nden net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN