Eczacıbaşı VitrA'nın çeyrek finaldeki rakibi Imoco Volley Conegliano
01 Mart 2019, Cuma
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'nın çeyrek finaldeki rakibi

Eczacıbaşı VitrA'nın çeyrek finaldeki rakibi Imoco Volley Conegliano

, 2019 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan ekibi ile eşleşti.

2019 Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri, Lüksemburg'da düzenlenen kura çekiminde belirlendi. B Grubu'nda 6'da 6 yapıp seri başı olarak kuraya katılan 'nın rakibi 'dan oldu. D Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükselen İtalyan ekip, geçtiğimiz sezon Serie A1 Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara ile oynadığı final serisini kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Yine geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olan takım, 2017'de de gümüş madalya almıştı.

Turuncu-beyazlılar, çeyrek final ilk maçını 12-14 Mart tarihlerinde İtalya'da, ikinci maçını ise 19-21 Mart tarihlerinde 'da oynayacak.

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 16:06
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