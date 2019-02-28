Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor
28 Şubat 2019, Perşembe
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak. Temsilcilerimiz ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak.

Gruplarını lider bitiren Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, temsilcileri Igor Gorgonzola, Savino Del Bene ve en iyi ikinciler kontenjanından (), Allianz MTV Stuttgart (), Imoco Volley'in (İtalya) yükselmeye hak kazandığı çeyrek finalin kurası, yarın TSİ 15.00'te Lüksemburg'da gerçekleştirilecek.

İlk maçların 12-14 Mart, rövanşlarının ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacağı eşleşmeleri galip tamamlayan 4 takım, adlarını yarı finale yazdıracak.

2-4 ve 9-11 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarının ardından iki takım, 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti 'in ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan Türk temsilcisinin yer almadığı Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları da yarın çekilecek.

  1. 28.02.2019
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