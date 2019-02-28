Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor.
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.
Gruplarını lider bitiren Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, İtalya temsilcileri Igor Gorgonzola, Savino Del Bene ve en iyi ikinciler kontenjanından Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Imoco Volley'in (İtalya) yükselmeye hak kazandığı çeyrek finalin kurası, yarın TSİ 15.00'te Lüksemburg'da gerçekleştirilecek.
İlk maçların 12-14 Mart, rövanşlarının ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacağı eşleşmeleri galip tamamlayan 4 takım, adlarını yarı finale yazdıracak.
2-4 ve 9-11 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarının ardından iki takım, 18 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
Öte yandan Türk temsilcisinin yer almadığı Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları da yarın çekilecek.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
kaya Top dışarı çıkmıştı karar yanlış ayrıca 2. penaltı da penaltı değil hakem fena değildi ama VAR berbattı.
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
akrep gs düşmanlığı hale devam ediyor tebrikler
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
Hadi karaoglu Ben hataysporluyum. 4 gol disaridan cevrildi. Hakem ve var gorduler disaridan cevrildiklerini gorduler. Yine golu verdiler.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ın rakipleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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