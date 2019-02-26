Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.
Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak GEN-I Volley-Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçını, Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic yönetecek.
Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 26.02.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.