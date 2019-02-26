Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında
26 Şubat 2019, Salı
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, Slovenya deplasmanında

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya deplasmanında

Kadın Voleybol Takımı, CEV yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da Volley ile karşılaşacak.

Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak Volley- yarı final ilk maçını, 'dan Stephane Takaichvili ile 'ten Nikola Kozic yönetecek.

Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero ()-Saugella () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 26.02.2019
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