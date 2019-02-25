Yolun sonu kupa

Efeler Ligi'nde son yıllarda şampiyonluklara damgasını vuran Halkbank, sezon sonunda müzesine bir kupa daha ekleyecek gibi görünüyor. 20'inci hafta mücadelesinde şampiyonluğun önemli adaylarından Arkas'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran başkent temsilcisi, son 5 yılın 4'ünde olduğu gibi şampiyonluğu bırakmayacağını gösterdi. Drazen Luburic'in 27 sayıyla damga vurduğu maçta etkili bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlılar, ligdeki 17. galibiyetine imza attı.



GIULIANI SABIRSIZ

Halkbank'ın sezon başında göreve getirdiği İtalyan Antrenör Alberto Giuliani, takımın durumunda memnun olduğunu ifade etti. Halkbank'ın son yıllarda Efeler Ligi'ne damga vurduğunu kaydeden Giuliani, "Gerçekten oldukça kaliteli bir kadroya sahibiz. Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da ipi göğüslemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Arkas karşısında da bunu gösterdik. Takım olarak iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımla birlikte kupayı bir kez daha kazanmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.