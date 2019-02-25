Vakıfbank Eczabaşı'nı mağlup etti!
Kadınlarda ‘El Clasico’ olarak nitelendirilen karşılaşmada ise kazanan takım Vakıfbank oldu.
Sultanlar Ligi'nde ise 20. haftanın merakla beklenen maçında Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etti. Voleybolun El Clasico'su olarak değerlendirilen mücadeleye Çinli smaçör Zhu Ting 24 sayısıyla damga vurdu. Rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayılarını da eşitledi. (19) Vakıfbank, ilk yarının rövanşını alırken, voleybol izleyicileri de sezon sonundaki muhtemel final eşleşmesini iple çekmeye başladı.
'HARİKA OYNAMALIYIZ'
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı galibiyetinin ardından, "Bizim için her maç önemli. Her maça bir öncekinden daha iyi oynamak için çıkıyoruz. Genç bir takım olduğumuz için kendimizi hep kanıtlamamız ve harika voleybol oynayabileceğimizi göstermemiz lazım" dedi. Kaptan Melis Gürkaynak ise 2019 yılında şu ana kadar kaybetmediklerini hatırlatarak, "2013'te de böyle bir durum olmuştu. İnşallah öyle bir beri yakalarız ve tüm kupaları kazanırız" ifadelerini kullandı.
- 25.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Vakıfbank Eczabaşı'nı mağlup etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.