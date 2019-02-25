Perde kapandı – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Perde kapandı

Perde kapandı

Voleybolda 20. hafta perdesi dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Voleybolda 20. hafta perdesi dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Efeler Ligi'nde , ligin dibine demir atan Kula Belediye'yi 25-15, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Sultanlar Ligi'nde alınan sonuçlar ise şu şekilde: KarayollarıÇanakkale Bld.: 3-2, Beşiktaş-THY: 1-3.

  1. 25.2.2019
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