Perde kapandı
Voleybolda 20. hafta perdesi dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Voleybolda 20. hafta perdesi dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Efeler Ligi'nde Belediye Plevne, ligin dibine demir atan Kula Belediye'yi 25-15, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Sultanlar Ligi'nde alınan sonuçlar ise şu şekilde: Ankara KarayollarıÇanakkale Bld.: 3-2, Beşiktaş-THY: 1-3.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Perde kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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