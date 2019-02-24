Zirvenin hakimi Halkbank

Voleybol Efeler Ligi'nde lider Halkbank ile takipçisi Arkasspor'u İzmir'de karşı karşıya getiren maçta gülen taraf konuk ekip oldu. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini Halkbank 27-25 kazandı. İkinci seti 25-21 kaybeden konuk ekip, 25-14 ve 25-20'lik skorlarla galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla Halkbank 20 maçta 17 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Ligde evindeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas ise 13 galibiyette kaldı. Lider Halkbank gelecek hafta Plevne'yi ağırlayacak. Arkas ise M. Piyango'ya konuk olacak.



'HEDEFLER ÖRTÜŞTÜ'



Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Arslan Ekşi, hedefleriyle örtüştüğü için başkent ekibini tercih ettiğini dile getirdi. Kadrodaki oyuncularla milli takımda da forma giydiği için uyum sorunu yaşamadığını kaydeden Ekşi, "Ekibin ruhu ve kimyası çok uyumluydu. Bu nedenle de alışmam kısa sürdü. Hedeflerin her zaman yüksek tutulduğu, genellikle de bu hedeflere ulaşıldığı bir takım Halkbank. Benim hedeflerimle örtüşen bir durum olduğu için Halkbank'ı tercih ettim" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE DOLUDİZGİN



Efeler Ligi'nde son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe, Afyon Belediye engelini de 3-1'le geçti. Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-13 aldı. İkinci seti 27-25 kaybeden Kanarya, 25-7 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı. Son 6 haftada 5. galibiyetini elde eden F.Bahçe'de, Kübalı smaçör Oliva 27 sayıyla göz doldurdu.



İBB ŞANS TANIMADI



Efeler Ligi'nde üst sıraları zorlayan İstanbul BBSK ile Maliye Piyango'nun mücadelesinde kazanan ev sahibi oldu. İBBSK, oldukça çekişmeli geçen mücadelede 30-28, 39-27 ve 25-18'lik setlerle 3-0'lık zafere uzandı ve ligdeki galibiyet sayısını 12'ye çıkartmayı başardı.



ASLAN SERİYİ 5'LEDİ



Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası'na konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son anlara kadar çekişme içinde geçen karşılaşmanın setleri 25-20, 22-25, 25-16, 12-25 ve 10-15 sona erdi. Çıkışını sürdüren Aslan, bu galibiyetle ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkarttı.



PERDE KAPANIYOR



Voleybol Efeler Ligi'nde 20'nci hafta perdesi iki maçla kapanacak. Günün ilk karşılaşmasında saat 15.30'da Tokat Belediye Plevne, 1 galibiyetle ligin dibine demir atan Jepark Kula Belediye'yi ağırlayacak. 17.00'de ise Arhavi ile İnegöl Belediye kozlarını paylaşacak.