VakıfBank ezdi geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakıfbank, sahasında Eczacıbaşı Vitra'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım da dengeli bir şekilde başlarken, ev sahibi ekip ilk seti 25-21 kazandı. Vakıfbank Spor Salonu'nda taraftarının desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, ikinci setten de 25-13'lük üstünlükle ayrıldı.



Eczacıbaşı'na geri dönüş imkanı tanımayan Vakıfbank, üçüncü seti 25-19; maçı da 3-0 kazandı. Rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran sarı-siyahlılar, ligdeki 19. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu. Vakıfbank'ta Çinli smaçör Zhu Ting 24 sayıyla maça damga vurdu.



KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyacanı iki karşılaşmayla devam edecek. Beylikdüzü ve Eczacıbaşı yenilgileriyle sarsılan Beşiktaş, THY'yi konuk edecek. Günün diğer maçında Karayolları ile Çanakkale Bld. karşılaşacak. İki mücadele de 16.00'da start alacak.