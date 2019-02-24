VakıfBank ezdi geçti
İlk yarıda 3-1 yenildiği Eczacıbaşı’nı, 25-21, 25-13 ve 25-19’luk setlerle geçen son iki senenin Dünya Şampiyonu Vakıfbank, rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakıfbank, sahasında Eczacıbaşı Vitra'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım da dengeli bir şekilde başlarken, ev sahibi ekip ilk seti 25-21 kazandı. Vakıfbank Spor Salonu'nda taraftarının desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, ikinci setten de 25-13'lük üstünlükle ayrıldı.
Eczacıbaşı'na geri dönüş imkanı tanımayan Vakıfbank, üçüncü seti 25-19; maçı da 3-0 kazandı. Rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran sarı-siyahlılar, ligdeki 19. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu. Vakıfbank'ta Çinli smaçör Zhu Ting 24 sayıyla maça damga vurdu.
KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyacanı iki karşılaşmayla devam edecek. Beylikdüzü ve Eczacıbaşı yenilgileriyle sarsılan Beşiktaş, THY'yi konuk edecek. Günün diğer maçında Karayolları ile Çanakkale Bld. karşılaşacak. İki mücadele de 16.00'da start alacak.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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