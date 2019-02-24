VakıfBank ezdi geçti
24 Şubat 2019, Pazar
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VakıfBank ezdi geçti

VakıfBank ezdi geçti

İlk yarıda 3-1 yenildiği Eczacıbaşı’nı, 25-21, 25-13 ve 25-19’luk setlerle geçen son iki senenin Dünya , rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

20. hafta mücadelesinde son iki senenin Dünya ve Avrupa , sahasında 'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım da dengeli bir şekilde başlarken, ev sahibi ekip ilk seti 25-21 kazandı. Vakıfbank Spor Salonu'nda taraftarının desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, ikinci setten de 25-13'lük üstünlükle ayrıldı.

Eczacıbaşı'na geri dönüş imkanı tanımayan Vakıfbank, üçüncü seti 25-19; maçı da 3-0 kazandı. Rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran sarı-siyahlılar, ligdeki 19. galibiyetini alarak zirveye ortak oldu. Vakıfbank'ta Çinli smaçör Zhu Ting 24 sayıyla maça damga vurdu.

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyacanı iki karşılaşmayla devam edecek. Beylikdüzü ve Eczacıbaşı yenilgileriyle sarsılan , 'yi konuk edecek. Günün diğer maçında Karayolları ile Bld. karşılaşacak. İki mücadele de 16.00'da start alacak.

  1. 24.2.2019
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