Beşiktaş THY'ye boyun eğdi
24 Şubat 2019, Pazar
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'ye boyun eğdi

Beşiktaş THY'ye boyun eğdi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda 'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, , Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 26, 26, 28)

  1. 24.02.2019
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