Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve Efeler Ligi'nde 18. hafta maçları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor: 3-0
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0
Türk Hava Yolları-Karayolları: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
EFELER LİGİ
Tokat Belediye Plevne-Galatasaray: 2-3
Maliye Piyango-Halkbank: 0-3
- 17.2.2019 22:06
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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