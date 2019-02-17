Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
17 Şubat 2019, Pazar
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19 ve 'nde 18. hafta maçları oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Halkbank-Galatasaray HDI : 1-3

Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor: 3-0

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0

Türk Hava Yolları-Karayolları: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

EFELER LİGİ

Tokat Belediye Plevne-Galatasaray: 2-3

Maliye Piyango-Halkbank: 0-3

  1. 17.2.2019 22:06
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