Nilüfer Belediye'den farkl galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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Nilüfer Belediye'den farkl galibiyet

Nilüfer Belediye'den farkl galibiyet

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında , sahasında 'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim

: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)

: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Nikolaeva, Ceyda Durukan)

Setler: 25-18, 25-18, 25-20

Süre: 83 dakika (29, 25, 29)

  1. 17.2.2019 22:04
  2. Güncelleme: 17.2.2019 22:05
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