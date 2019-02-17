Nilüfer Belediye'den farkl galibiyet
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Nikolaeva, Ceyda Durukan)
Setler: 25-18, 25-18, 25-20
Süre: 83 dakika (29, 25, 29)
- 17.2.2019 22:04
- Güncelleme: 17.2.2019 22:05
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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