Voleybol çeyrek final müsabakaları başladı
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Voleybol müsabakaları başladı

Voleybol müsabakaları başladı

Voleybol çeyrek final müsabakaları başladı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Voleybol Kız-Erkek müsabakaları açılış töreni ile başladı.

Bilecik Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seremoniye Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, ve Müdürü , şube müdürleri ve 16 ilden gelen antrenörler, idareciler, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yapmış olduğu açılış konuşmasında; "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun simge şehri, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen Şeyh Edebali'nin diyarı, Ertuğrulgazi'nin Sancağı Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Anadolu Yıldızlar Ligi sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, milli takımlara alt yapı sağlaması gibi amaçlarla oluşturulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda spor sayesinde çocuklarımız farklı yerler görerek sağlıklı ve güzel bir şekilde yetişeceklerdir. Sizlerin yeteneklerinizi gösterebileceğiniz ve gelişim sağlayabileceğiniz çok faydalı bir projedir. Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda içinizden çok başarılı sporcular çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen gençlik ve spor bakanımıza ve valimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

  1. 15.2.2019 18:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybol çeyrek final müsabakaları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN