Gazi Ortaokulu namağlup şampiyon
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri namağlup şampiyon

namağlup şampiyon

Gazi Ortaokulu namağlup şampiyon

’da ortaokullar arasında düzenlenen ‘’nda , güçlü rakibi ’nu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen 'Ortaokullararası 'nda heyecan yaşandı. Rakiplerini saf dışı bırakarak finale yükselen; ile , Asım Savaş Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Gazi Ortaokulu 3-0 kazanarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Final maçı sonrasında Gazi Ortaokulu Müdürü Gökhan Baltacı, takım antrenörleri Ümran Öz ve Serdar Pehlivan, öğrencileriyle sevinç yaşayarak kupayı da birlikte kaldırdı. Şampiyon kadroda Ramazan Furkan Baysal, Demir Kapıcıoğlu, Baran Aba, Mehmet Efe Künkül, İsmet Öz, Yiğit Ataş, Yağız Barkın Sunar, Ali Arda Yağmurlu, Emre Erbil, Efe Çelik ve Muhammed Eyüp Korkmaz yer aldı.

Gazi Ortaokulu, Voleybol Şampiyonası'nda oynadıkları 8 karşılaşmanın tamamını 3-0'lık skorlarla kazandı. Rakiplerine set vermeyen genç voleybolcular, elde ettikleri bu başarıyla da Adana'yı önce bölge, sonra da başarılı olurlarsa 'Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

  1. 15.2.2019 10:46
  2. Güncelleme: 15.2.2019 10:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazi Ortaokulu namağlup şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN