Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı
14 Şubat 2019, Perşembe
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Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı

Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı

Batı Karadeniz Bölge karşılaşmalarında birinci olan ve büyük bir başarıya imza atan voleybol takımı, Akçakoca Belediye Başkanı ’yi makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara ve gençlere belediye olarak pek çok faaliyette imkanlar çerçevesinde destek sağladıklarını ifade etti. Birincilik elde eden voleybol takımını tebrik ederek ziyaretlerinden ötürü öğretmen ve sporculara teşekkür etti, genç erkekler voleybol takımına başarılar diledi.

  1. 14.2.2019 18:22
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