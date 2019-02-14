Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara ve gençlere belediye olarak pek çok faaliyette imkanlar çerçevesinde destek sağladıklarını ifade etti. Birincilik elde eden Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımını tebrik ederek ziyaretlerinden ötürü öğretmen ve sporculara teşekkür etti, genç erkekler voleybol takımına başarılar diledi.