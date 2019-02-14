Şampiyon takım mutluluğunu Başkan Yemenici ile paylaştı
Batı Karadeniz Bölge karşılaşmalarında birinci olan ve büyük bir başarıya imza atan Akçakoca Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımı, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara ve gençlere belediye olarak pek çok faaliyette imkanlar çerçevesinde destek sağladıklarını ifade etti. Birincilik elde eden Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımını tebrik ederek ziyaretlerinden ötürü öğretmen ve sporculara teşekkür etti, genç erkekler voleybol takımına başarılar diledi.
- 14.2.2019 18:22
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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