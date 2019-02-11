Rakipsiz Eczacıbaşı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Rakipsiz Eczacıbaşı

Rakipsiz Eczacıbaşı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Karayolları'na konuk olan Eczabaşı, rakibine set vermedi.

Salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı namağlup unvanıyla zirvedeki yerini korudu. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Aydın Bld.-: 2-3, Beşiktaş-Beylikdüzü: 2-3, Vakıfbank-Halkbank: 3-0.
  1. 11.2.2019
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