Paravolley Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Paravolley Kupası'nda şampiyon belli oldu

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı , şampiyon olan Kdz. makamında yapılan törenle 15 küçük altın verdi.

Kdz. 7-9 Aralık tarihleri arasında Adana'da yapılan TBESF Paravolley Kupası final müsabakalarında mutlu sona ulaşarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı , şampiyon olan Kdz. Ereğli Oturarak Voleybol Takımı sporcularını ve hocalarını makamında ağırlayarak 15 küçük altın verdi. Kulüp Başkanımız Hüseyin Uysal, "Bu başarıda emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

  1. 6.2.2019 18:38
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