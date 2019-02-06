Paravolley Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şampiyon olan Kdz. Ereğli Oturarak Voleybol Takımı makamında yapılan törenle 15 küçük altın verdi.
Kdz. Ereğli Oturarak Voleybol Takımı 7-9 Aralık tarihleri arasında Adana'da yapılan TBESF Paravolley Türkiye Kupası final müsabakalarında mutlu sona ulaşarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şampiyon olan Kdz. Ereğli Oturarak Voleybol Takımı sporcularını ve hocalarını makamında ağırlayarak 15 küçük altın verdi. Kulüp Başkanımız Hüseyin Uysal, "Bu başarıda emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
- 6.2.2019 18:38
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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