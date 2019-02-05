Fenerbahçe Opet Polonya deplasmanında
05 Şubat 2019, Salı
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deplasmanında

Fenerbahçe Opet Polonya deplasmanında

Sarı-lacivertli takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Chemik Police'e konuk olacak.

Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın 'da Chemik Police'le karşılaşacak.

Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini 'da 3-0 yenmişti.

Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.

  1. 5.2.2019 12:47
  2. Güncelleme: 5.2.2019 14:00
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