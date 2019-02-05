Fenerbahçe Opet Polonya deplasmanında
Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Chemik Police'e konuk olacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak.
Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti.
Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.
- 5.2.2019 12:47
- Güncelleme: 5.2.2019 14:00
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
Fenerbahçe Opet Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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