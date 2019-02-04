Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.