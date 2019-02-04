Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna
Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
- 4.2.2019 09:46
- Güncelleme: 4.2.2019 10:53
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
-
Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
-
Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.