Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna
05 Şubat 2019, Salı
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'nın konuğu Hameenlinna

Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna

Turuncu-beyazlı takımı, 4. hafta mücadelesinde yarın ekibiyle karşılaşacak.

Takımı, B Grubu 4. hafta maçında yarın temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

  1. 4.2.2019 09:46
  2. Güncelleme: 4.2.2019 10:53
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