THY deplasmanda mağlup
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)
Setler: 25-18, 25-21, 32-30
Süre: 103 dakika (30, 30, 43)
- 27.1.2019 20:07
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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