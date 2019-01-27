THY deplasmanda mağlup
27 Ocak 2019, Pazar
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deplasmanda mağlup

THY deplasmanda mağlup

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında , 'nı 3-0 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener

: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)

: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)

Setler: 25-18, 25-21, 32-30

Süre: 103 dakika (30, 30, 43)

  1. 27.1.2019 20:07
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