Nilüfer Belediyespor'dan kıl payı galibiyet
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Selin Hazal Arifoğlu)
Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın (Betül Esra Çetin, Tuğçe Ceyhan, Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Setler: 25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12
Süre: 134 dakika (29, 29, 35, 23, 18)
- 27.1.2019 22:54
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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