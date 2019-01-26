Arkas'tan deplasman galibiyeti
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Arkas'tan deplasman galibiyeti

Arkas'tan deplasman galibiyeti

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında , deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)

: Taht, , Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Setler: 20-25, 23-25, 25-21, 18-25

Süre: 107 dakika (27, 29, 27, 24)

  1. 26.1.2019 19:06
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