Arhavi evinde galip
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mahmut Karaca
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Ian, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Orçun Ergün)
Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Halil İbrahim Akşeker, Grzegorz, Bahov, Daudi (Mesut Akman, Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Urun, Julius)
Setler: 25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13
Süre: 155 dakika (33, 38, 30, 28, 26)
- 26.1.2019 21:41
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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