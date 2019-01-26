Afyon Belediye'den kıl payı galibiyet
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Afyon Belediye'den kıl payı galibiyet

Afyon Belediye'den kıl payı galibiyet

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında , sahasında 'u 3-2 yendi.

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivan

: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal, Ayhan Tunç)

: Harun Salif, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Metin (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)

Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 142 dakika (30, 33, 29, 34, 16)

  1. 26.1.2019 21:35
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