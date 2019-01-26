Afyon Belediye'den kıl payı galibiyet
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivan
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal, Ayhan Tunç)
Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)
Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13
Süre: 142 dakika (30, 33, 29, 34, 16)
- 26.1.2019 21:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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