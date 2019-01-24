Sultanlar’ın rakibi belli oldu – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Sultanlar’ın rakibi belli oldu

Sultanlar’ın rakibi belli oldu

() tarafından düzenlenecek 'nda A Grubu'ndaki 'nin rakipleri, , , , Finlandiya ve oldu.

() tarafından düzenlenecek 'nda A Grubu'ndaki 'nin rakipleri, , , , Finlandiya ve oldu. İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve ) düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, CEV Başkanı Alexander Boricic ile TVF Başkanı Üstündağ'ın da katılımıyla 'da Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.

  1. 24.1.2019
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