Sultanlar’ın rakibi belli oldu
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki Türkiye'nin rakipleri, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki Türkiye'nin rakipleri, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan oldu. İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, CEV Başkanı Alexander Boricic ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katılımıyla İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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