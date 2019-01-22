Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi tamamlandı
22 Ocak 2019, Salı
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Voleybol Ligi tamamlandı

Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi tamamlandı

’da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu lig maçları tamamlandı.

Rakibini 3-0 yenen , finallere katılmaya hak kazandı.

Merkez Spor Salonunda oynanan müsabakalara Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den takımlar katıldı. Final müsabakasında Mercan Koleji Spor Kulübü, Masus Spor kulübünü 3-0 yenerek şampiyon olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.

Kulüp başkanı Mehmet Mercan ve Kulüp antrenörleri Filiz Çetinkaya ile Hayrullah Keleş grubu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek hedeflerinin Malatya'ya 2.Lig'de takımı kazandırmak olduğunu söylediler.

  1. 22.1.2019 17:59
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