Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi tamamlandı
Malatya’da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel lig maçları tamamlandı.
Rakibini 3-0 yenen Mercan Koleji Spor Kulübü, finallere katılmaya hak kazandı.
Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan müsabakalara Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den takımlar katıldı. Final müsabakasında Mercan Koleji Spor Kulübü, Masus Spor kulübünü 3-0 yenerek şampiyon olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.
Kulüp başkanı Mehmet Mercan ve Kulüp antrenörleri Filiz Çetinkaya ile Hayrullah Keleş grubu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek hedeflerinin Malatya'ya 2.Lig'de Kadın Voleybol takımı kazandırmak olduğunu söylediler.
- 22.1.2019 17:59
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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