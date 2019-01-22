VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BEZIERS'e konuk olacak.
Montpellier kentindeki Palais des Sports Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak.
Son dünya şampiyonu VakıfBank, gruptaki ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV takımını 3-1, ikinci maçında da Bulgar ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. BEZIERS ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.
AVRUPA'DA 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR
VakıfBank, Avrupa'da 24 maçtır mağlup olmuyor.
Son 3 sezonda oynadığı 24 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 36 maçın 35'ini kazanma başarısı gösterdi.
- 22.1.2019 10:23
- Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
VakıfBank Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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