VakıfBank Fransa deplasmanında

Montpellier kentindeki Palais des Sports Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak.

Son dünya şampiyonu VakıfBank, gruptaki ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV takımını 3-1, ikinci maçında da Bulgar ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. BEZIERS ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

AVRUPA'DA 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

VakıfBank, Avrupa'da 24 maçtır mağlup olmuyor.

Son 3 sezonda oynadığı 24 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 36 maçın 35'ini kazanma başarısı gösterdi.