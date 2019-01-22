Galatasaray'dan rahat galibiyet
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan rahat galibiyet

Galatasaray'dan rahat galibiyet

Voleybol Efeler Ligi'nde , İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı 'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş
: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, , Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)
: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk Keskin (, Onurcan Çakır)
Setler: 19-25, 21-25, 18-25
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

  1. 22.1.2019 19:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan rahat galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN