Fenerbahçe Opet'in konuğu CSM Bükreş
22 Ocak 2019, Salı
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'in konuğu Bükreş

Fenerbahçe Opet'in konuğu CSM Bükreş

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi Bükreş'le karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında temsilcisi 'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.

'in lider durumda bulunduğu grupta Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.

  1. 22.1.2019 10:24
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:44
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