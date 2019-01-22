Eczacıbaşı VitrA'dan üç maçta üç galibiyet
22 Ocak 2019, Salı
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'dan üç maçta üç galibiyet

Eczacıbaşı VitrA'dan üç maçta üç galibiyet

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında , Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kazan kentindeki Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada , rakibine 25-16, 25-16, 22-25 ve 25-22'lik setlerle üstünlük sağladı.

Grubunda oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 9'a yükseltti.

  1. 22.1.2019 22:07
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