Arkas erteleme maçını kazandı
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Arkas erteleme maçını kazandı

Arkas erteleme maçını kazandı

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında , 'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

: Mert Matic, Radke, Taht, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)

: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Fatih Fırat Kartal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Nazım Berk Özbek)

Setler: 25-16, 25-18, 25-18

Süre: 74 dakika (24, 25, 25)



Kaynak: AA
  1. 22.1.2019 20:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas erteleme maçını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN