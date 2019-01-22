Arkas erteleme maçını kazandı
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Fatih Fırat Kartal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Nazım Berk Özbek)
Setler: 25-16, 25-18, 25-18
Süre: 74 dakika (24, 25, 25)
Kaynak: AA
- 22.1.2019 20:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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