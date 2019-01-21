Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe’de
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Fenerbahçe’de

Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe’de

smaçör ’yı renklerine bağladı.

, en son Polonya ekibi 'de forma giyen smaçör 'yı renklerine bağladı. 1985 doğumlu asıllı Alman vatandaşı Oliva, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.
  1. 21.1.2019 16:11
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN