Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan rahat galibiyet

Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında  evinde 'a 3-1 mağlup oldu.

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
SETLER: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
SÜRE: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

  1. 21.1.2019 20:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN