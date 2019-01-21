Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Çanakkale Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
SETLER: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
SÜRE: 127 dakika (30, 32, 32, 33)
- 21.1.2019 20:52
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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