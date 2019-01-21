Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
21 Ocak 2019, Pazartesi
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tur için sahaya çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor

Kadın Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın temsilcisi ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 4'lü final turuna yükselmeye çalışacak.

Burhan Felek Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakemler Miklos Horvath () ve Pasi Hakkarainen (Finlandiya) görev yapacak.

İki takım arasında 'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

  1. 21.1.2019 11:48
  2. Güncelleme: 21.1.2019 12:09
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