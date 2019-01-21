Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Yenisei ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 4'lü final turuna yükselmeye çalışacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakemler Miklos Horvath (Macaristan) ve Pasi Hakkarainen (Finlandiya) görev yapacak.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Yenisei 3-2 kazanmıştı.
- 21.1.2019 11:48
- Güncelleme: 21.1.2019 12:09
-
Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
-
Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
-
Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.